LECCO – Un autoveicolo si è ribaltato molto probabilmente a causa del fondo reso scivoloso dalla pioggia all’interno della galleria Valsassina sulla nuova Lecco-Ballabio.

Traffico in tilt e da poco chiusa completamente l’arteria di collegamento veloce tra il capoluogo e la Valsassina, in entrambe le direzioni. In precedenza si era verificato un altro problema con protagonista un mezzo pesante in panne, ma il traffico era stato regolato a sensor unco alternato.

