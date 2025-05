PASTURO – RIFUGIO BRIOSCHI VK2, SABATO 31 LA VERTICAL DEL GRIGNONE

PASTURO – Pasturo – Rifugio Brioschi VK2, ormai un appuntamento classico di fine maggio. Sabato 31 maggio il Team Pasturo del presidente Alberto Zaccagni manderà nuovamente in scena la vertical del Grignone anche conosciuta dai local come “Tutt d’un fià” nella consueta formula di 1850mt di D+ in poco più di 7km. L’evento dallo scorso anno è dedicato a Claudio Ghezzi, re indiscusso della Grigna Settentrionale.

L’evento di sola ascesa valsassinese, anche quest’anno sarà valevole come prima tappa del circuito VAM Vertical Challenge con le due altre gare in provincia di Sondrio: K2 Valtellina Extreme Vertical Extreme e Pizzo Stella Vertical. Dietro le quinte tre comitati organizzatori di comprovata esperienza che hanno unito le forze per dare vita al primo trittico lombardo dedicato agli skyrunner che amano percorsi di sola ascesa dal forte tasso adrenalinico.

Per iscriversi alla prima tappa basta andare sul sito www.teampasturo.it. I record da battere nella scalata al Grignone appartengono a Michele Boscacci (1h11’05”) e Camilla Magliano (1h26’03”).

Da non dimenticare che, oltre al premio di 100 euro per chi riuscirà a battere le attuali migliori prestazioni cronometriche, il comitato organizzatore ha introdotto un riconoscimento economico per i primi 3 classificati maschili e femminili (€ 150, € 100, € 50,00). Non solo, per tenere viva la sfida sino alla fine, è previsto un ulteriore premio in ricordo di Gabriele Orlandi Arrigoni per chi siglerà il migliore tempo dal Pialeral al Rifugio Brioschi, 1000mt D+ in poco meno di 3km.

Nel post race, come di consueto, festa grande all’ex Rifugio Tedeschi al Pialeral.

MONTEPREMI

1° CLASSIFICATO M/F : buono valore di € 150 + trofeo in natura

2° CLASSIFICATO M/F : buono valore di € 100 + trofeo in natura

3° CLASSIFICATO M/F : buono valore di € 75 + trofeo in natura

4°-10° CLASSIFICATO M/F : Premio in natura offerto da Carozzi Formaggi e DF Sport Specialist

Record gara M/F: Buono valore di € 150

Miglior tempo km verticale M/F (Pialeral-Rifugio Brioschi): Trofeo Memorial Gabriele

Premio in natura all’atleta più anziano e all’atleta più giovane

Pacco Gara : gadget tecnico – buono birra/acqua – buono panino – buono frutta – buono polenta taragna.

VAM VERTICAL CHALLENGE:

31 maggio : Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 – Tutt d’un Fiàa

21 giugno : K2 Valtellina

12 luglio : Pizzo Stella Vertical