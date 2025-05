“LA MONTAGNA CANTA”, SABATO A CREMENO DUE CORI AMICI DEL ‘VALSASSINA’

CREMENO – Torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno: la XXI edizione della Rassegna Corale “La Montagna Canta”, che si terrà sabato 24 maggio alle 20:45 nella chiesa parrocchiale di Cremeno.

L’edizione di quest’anno si annuncia particolarmente ricca di emozioni, grazie alla partecipazione di due prestigiosi cori ospiti: il Coro La Campagnola di Mottalciata (Biella) e il Coro Stella Alpina di Rho.

La serata sarà un’occasione unica per celebrare la musica corale di montagna, attraverso un repertorio che abbraccia tradizione, spiritualità e armonie senza tempo. La rassegna si conferma così come un momento di incontro e condivisione culturale tra gruppi vocali provenienti da diverse realtà territoriali, uniti dalla comune passione per il canto corale.

L’ingresso è libero e tutti gli appassionati di musica e bel canto sono invitati a partecipare.

Gli organizzatori ringraziano sentitamente gli sponsor e tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione della serata. Un particolare ringraziamento va all’amministrazione comunale di Cremeno e alla Parrocchia Maria Regina dei monti per il sostegno e la preziosa collaborazione.