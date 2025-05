PREMIO ‘ROSA CAMUNA’ A UNIVERLECCO PER “SVILUPPO E INNOVAZIONE”

MILANO – Giovedì 29 maggio, nel giorno in cui si celebra la ‘Festa della Lombardia’, come da tradizione, saranno consegnati i ‘Premi Rosa Camuna‘, la più alta onorificenza della Regione Lombardia.

Lo ha annunciato oggi in giunta il presidente Attilio Fontana, comunicando che al consiglio regionale sono pervenute 172 candidature vagliate, come da regolamento, dall’ufficio di presidenza.

L’esito delle valutazioni del consiglio ha portato alla selezione di 5 Premi e 10 Menzioni, cui si aggiungono i Premi conferiti dal presidente della giunta …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS