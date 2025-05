STRADE, FONDI TAGLIATI ALLE PROVINCE. L’UNCEM: “RIPRISTINO NECESSARIO”

MILANO – “C’è sicuramente un errore, che mi auguro venga celermente corretto, nelle tabelle che circolano con i tagli alle Province per la gestione e manutenzione delle strade”. Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale dell’Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani.

“I Sindaci sono molto preoccupati – aggiunge Bussone -. Tantopiù nei Comuni montani, dove la situazione è storicamente più complicata. Mi auguro si possano aumentare, non tagliare le risorse disponibili. Uncem è a fianco di UPI e sono certo che il Governo e il Parlamento correggeranno questo errore. Che spero tale. Manutenzione e interventi sulle strade vogliono dire sicurezza per chi viaggia e difesa dei versanti, dei territori, sempre più provati dal dissesto. Un Paese come il nostro deve avere questo punto ben chiaro, aumentando di anno in anno le risorse”.

RedPol

