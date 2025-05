SCI DI FONDO, IL VALSASSINESE ARTUSI AZZURRO PER IL QUARTO ANNO DI FILA

MILANO – La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato le squadre nazionali di sci di fondo per la stagione 2025/2026, anno cruciale in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tra i convocati spicca per il quarto anno consecutivo Aksel Artusi, giovane talento di Primaluna, confermato nel Gruppo Milano-Cortina 2026 maschile, segno della fiducia riposta nelle sue capacità e nel suo potenziale di crescita.

Il direttore tecnico Markus Cramer guiderà ancora la squadra A, affiancato dagli allenatori Fulvio Scola per il gruppo maschile e Renato Pasini per quello femminile, con Giuseppe Cioffi nel ruolo di aiuto allenatore. La strategia adottata punta a superare la tradizionale divisione in squadre A, B e C, privilegiando invece gruppi di lavoro personalizzati per ottimizzare le performance degli atleti nel corso dell’anno olimpico.

Aksel Artusi, classe 2004 (a sinistra con il padre-allenatore Luca), continua dunque a essere un punto fermo della nazionale, allenandosi con il gruppo maschile Milano-Cortina 2026 insieme ad altri giovani promettenti come Giacomo Gabrielli e Lorenzo Romano. La sua presenza costante nelle convocazioni testimonia un percorso di crescita solido e la sua capacità di competere ai massimi livelli, come dimostrato anche nelle recenti competizioni internazionali Under 23.

Il riconoscimento conferma il giovane valsassinese come uno degli atleti su cui l’Italia punta per ottenere risultati importanti nelle gare di sci di fondo, in particolare in vista dei prossimi eventi olimpici che si svolgeranno sul territorio nazionale.