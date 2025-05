SABATO A CASARGO LE FINALI PROVINCIALI DEL CAMPIONATO CSI OPEN A 11

CASARGO – Sabato 24, il campo sportivo comunale di Casargo sarà teatro delle attese finali provinciali del campionato di calcio Csi Open a 11, un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

La giornata si aprirà alle 15 con la sfida tra Pol. Valmadrera e Us Velate, che si contenderanno il terzo posto in una gara che promette emozioni e agonismo. A seguire, alle 17:30, i riflettori si accenderanno sulla finale assoluta, che vedrà fronteggiarsi i padroni di casa del Cs Casargo e Gso V. Unite per la conquista del titolo provinciale.

A coronare l’evento, a partire dalle 18, il football party presso il pub “Parco delle Chiuse”, dove giocatori, tifosi e appassionati potranno celebrare la giornata con un aperitivo e un ricco buffet offerto. La serata proseguirà con un dj set firmato Ritmo FFF, garantendo musica e divertimento per tutti.