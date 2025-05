VENDROGNO – In occasione dei trent’anni trascorsi dall’inaugurazione della Croce del Botul, nell’alpeggio di Tedoldo (Vendrogno-Bellano), lunedì 2 giugno è programmata una giornata di festa paesana, allietata da fisarmoniche e picnic in compagnia, come da volantino pubblicato in basso.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.