GIOVEDÌ IL GIRO SULLE NOSTRE STRADE: PARLIAMONE SUL FRONTE SPORTIVO

VALSASSINA – Nel pomeriggio di giovedì 29 maggio il Giro d’Italia tornerà a transitare dalla Valsassina dopo molti anni di assenza, nella 18ma frazione che porterà la corsa rosa da Morbegno a Cesano Maderno, in Brianza.

Ed è proprio sulle strade della Valsassina che che si concentrano due delle tre asperità previste nella tappa lunga 144 km. Entrando nel dettaglio, la prima parte del percorso si presenta pianeggiante, con la partenza dalla “Città del bitto”, per attraversare i territori di Mantello e Rogolo, prima di entrare per un breve tratto nella provincia di Como attraversando il Trivio di Fuentes, nel territorio comunale di Gera Lario. La corsa rosa transiterà da Colico dopo 15 km e costeggerà il lago fino a Bellano (km 30) per poi iniziare la salita verso Parlasco ove è situato il primo Gran premio della montagna di giornata (ascensione classificata di seconda categoria con lunghezza della salita di 7,6 km, pendenza media del 6,2% e massima dell’11%). Poi in discesa fino a Cortenova e il falso piano in leggera salita, che condurrà i corridori al Colle di Balisio, seconda asperità della giornata (Gpm di terza categoria) a quota 723 metri, al km 54,6 di gara.

Quindi la discesa verso Lecco e la salita da Pescate verso Ravellino, terza e ultima salita di tappa classificata di terza categoria, dalla cui sommità mancheranno ancora 66 km al traguardo – metà dei quali si disputeranno nel circuito pianeggiante di Cesano Maderno.

Vista l’altimetria della tappa e considerato che le tre salite si trovano tutte nella prima metà della frazione è molto probabile un arrivo in volata.

Marco Combi