CONSIGLIO PASTURO: BORSE DI STUDIO, BILANCIO IN ATTIVO E ALLARME VANDALI

PASTURO – Serata intensa quella vissuta martedì a Pasturo durante il consiglio comunale, che si è aperto nel segno dell’eccellenza scolastica e si è chiuso con un campanello d’allarme sul fronte della sicurezza e del decoro urbano.

Premiate le eccellenze scolastiche

Prima di affrontare i punti all’ordine del giorno, l’amministrazione ha voluto rendere omaggio agli studenti più meritevoli del paese, consegnando le borse di studio 2024. Un momento di orgoglio per la comunità, che ha visto salire sul palco:

Giulia Pali , terza media, che ha superato l’esame di Stato con il massimo dei voti: 10/10.

Serena Invernizzi , diplomata all’istituto P.A. Fiocchi (grafica e comunicazione) con 94/100.

Simone Nuzzo , diplomato al Badoni in scienze applicate con 99/100.

Alessia Orlandi, maturità linguistica con 90/100.

Alessia Santi , maturità linguistica con 98/100.

Marta Degani , laurea magistrale in psicologia per il benessere ed empowerment, con 110 e lode.

Aurora Invernizzi, dottorato magistrale in attivazione fisica per il benessere (riabilitazione), con 110/110.

Un riconoscimento che testimonia l’impegno e la dedizione degli studenti di Pasturo, e che rappresenta un investimento nel futuro della comunità.

Bilancio in salute, ma la minoranza si astiene

I lavori sono poi proseguiti con l’approvazione dei vari punti di bilancio e la rendicontazione dell’organo revisore. Come già avvenuto in passato, la minoranza ha scelto la via dell’astensione, ma i numeri parlano chiaro: il Comune di Pasturo chiude l’anno con un avanzo di bilancio al 31 dicembre pari a 93.407.339 euro, segno di una gestione finanziaria solida.

Aggiornamenti sui fondi PNRR per la scuola

Non sono mancati aggiornamenti sui fondi PNRR destinati alla nuova scuola del paese. Il sindaco Artana ha chiarito alla minoranza che il pagamento dei lavori avviene progressivamente: il Comune anticipa le somme necessarie, mentre le fatture delle aziende coinvolte vengono saldate man mano che si sbloccano ulteriori fondi.

Vandalismi e degrado: chiuso il campetto sportivo

Tra le comunicazioni finali del sindaco, la nota più amara: il campetto sportivo comunale è stato chiuso a causa di ripetuti atti vandalici. Porte sfondate, reti divelte e addirittura defecazioni sulle scale di accesso alla palestra hanno reso necessario un provvedimento drastico. Il sindaco ha annunciato la segnalazione alle autorità competenti, la revisione delle telecamere di sorveglianza e l’inaccessibilità temporanea del campo, in attesa di nuove disposizioni. Un episodio che riaccende i riflettori sul fenomeno del degrado urbano in Valsassina e sulla necessità di un maggiore senso civico.