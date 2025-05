VALSASSINA – Grande attesa per il transito in Valsassina del Giro edizione 2025, la cui 18ma tappa è partita da Morbegno, in bassa Valtellina, verso le 13:50.

Gli inviati di VN sono in Centro Valle e a Ballabio, la corsa rosa entrerà nel nostro territorio a Parlasco, proveniente dal Lario Orientale, per poi scendere e dirigersi a Lecco, la Brianza e infine al traguardo di Cesano Maderno. Alle 14, non moltissima gente sulle strade del Giro.

SOTTO: LA CAROVANA ROSA PRE-GARA IN VALSASSINA

