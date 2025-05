GIRO D’ITALIA, ORA IN CHIUSURA LE STRADE VALSASSINESI

BALLABIO – Fermento in Valsassina per il passaggio del Giro d’Italia: la 18ª tappa della corsa rosa, prevista in transito per il territorio comunale di Ballabio tra le 15:12 e le 15:19 sul Colle di Balisio e tra le 15:15 e le 15:23 in paese, prevede la chiusura anticipata delle strade. La circolazione locale, come stabilito dal Prefetto, dovrà essere fermata due ore e mezza prima del passaggio dei ciclisti, per cui gli addetti stanno provvedendo a chiudere via Provinciale.

A Cortenova e Primaluna le strade interessate dalla corsa sono già chiuse …

