DON BRUNO INTERPRETA GESÙ E CANTA SU RAI 3 CON LUNDINI

MARGNO – Martedì e mercoledì sera, Don Bruno Maggioni, parroco di Margno, Casargo e Crandola, è stato protagonista in prima serata su Rai 3 nella trasmissione “L’importanza di saper fare regali”, condotta da Valerio Lundini. Nel programma, Lundini ha organizzato una cena immaginaria con ospiti d’eccezione per Tommaso Marangoni, un guru digitale nel mondo delle criptovalute. Tra i personaggi invitati a tavola, rappresentati da sosia, c’erano Cleopatra, Leonardo da Vinci, Carlo Magno, Satoshi Nakamoto e Gesù, interpretato proprio da Don Bruno Maggioni.

Il sacerdote, noto anche come il “prete canterino” per la sua abitudine di esibirsi con il brano “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri, ha portato un tocco di leggerezza e spiritualità alla serata, cantando un breve inciso della sua celebre canzone durante la trasmissione. Questo momento ha creato un divertente scompiglio nel contesto della cena, tanto che Lundini ha ironicamente espresso la sua frustrazione per l’uscita dal copione, ma Don Bruno ha risposto con la sua filosofia: “La cena è gioia, anche Gesù cantava. Gesù non conosce né spazio né tempo”.