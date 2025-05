A CREMENO A FINE GIUGNO IL TORNEO DEDICATO A NICHOLAS E SIMONE

CREMENO – Domenica 29 giugno il campo sportivo dell’Oratorio di Cremeno ospiterà un evento speciale: il torneo di calcio in memoria di Nicholas e Simone, organizzato dall’ASD Stella Alpina. Una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà, pensata per ricordare due giovani e coinvolgere la comunità in un momento di condivisione e amicizia.

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 giugno e il torneo prenderà il via il 29 giugno alle 10. Potranno partecipare un massimo di 12 squadre, ciascuna composta da 12 giocatori. Per iscriversi è necessario inviare una mail a segreteria.asdstellaalpina2013@gmail.com oppure contattare il numero 329 948 6597, indicando il nome della squadra e del referente. La quota di partecipazione è di 80 euro, da versare tramite bonifico bancario al momento dell’accettazione dell’iscrizione.

L’evento si svolgerà secondo il regolamento CSI e durante la giornata sarà attivo anche un servizio cucina, per offrire ristoro a giocatori e spettatori. Il torneo è sostenuto dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione di Comunità, a testimonianza dell’importanza che queste iniziative rivestono per il territorio.