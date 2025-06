SOLDI DAL BIM PER PASSERELLA ALLO SPRIZZOTTOLO E STRADA DI S. CATERINA

INTROBIO – Finanziamenti in arrivo dal BIM/Bacino Imbrifero Montano – in favore della viabilità minore in Valsassina, in particolare destinati alla messa in sicurezza della strada per Santa Caterina (Introbio), 40mila euro “dirottati” dalla giunta Piazza da lavori su Pra’ Baster – area sulla quale la maggioranza che ha battuto Airoldi evidenzia dubbi di regolarità edilizia – e per la sistemazione della passerella alla cascata dello Sprizzottolo, sulla pista ciclopedonale della Valsassina.

> Determina n 58 Sprizzottolo Introbio

In questo secondo caso, è stato incaricato della progettazione e direzione dei lavori lo studio dell’ingegner Tomaso Invernizzi di Introbio: oltre 35mila euro sempre di fondi BIM “girati dalla Comunità Montana, su una spesa di 50.000.

RedInt