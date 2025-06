POLONIOLI, INTROBIESE EX CORTENOVA, NUOVO TECNICO DEL VALMADRERA

VALMADRERA – Gabriele Polonioli, cinquant’anni, introbiese, è il nuovo mister della prima squadra di Prima categoria della Polisportiva Valmadrera.

Lo comunica il presidente del sodalizio sportivo Alberto De Pellegrin, che sottolinea come la scelta vada “nella direzione di un campionato più ambizioso, pur nella coerenza della storia ultra cinquantennale della società”.

Per le coincidenze della vita (e del calcio…) proprio al Cortenova allena oggi l’ex Valmadrera Andrea Tantardini – nella foto a sinistra.

Polonioli, che vanta nel suo curriculum numerose esperienze in Promozione e prima categoria con campionati vinti, oltre alla storica promozione in ‘Prima’ del Cortenova nel 2012, sarà affiancato nel suo lavoro da Sergio Corgnali, mister anche lui con tanta esperienza, Ernesto Rusconi, allenatore e dirigente accompagnatore, Ivan Frigerio, confermato come allenatore dei portieri, dal massaggiatore Jacopo Dell’Oro, da Massimo Manzoni, fisioterapista, e da Doro Dell’Oro e Mauro Gargantini.

In questi giorni si comincerà a formare la rosa dei giocatori del Valmadrera per il prossimo campionato, partendo dalla conferma o quasi dei giocatori dello scorso, con l’innesto di alcuni nuovi di valore in determinati ruoli.

RedSpo