CORTENOVA: DOPPIO TITOLO ITALIANO ALLIEVE NELLA CORSA IN MONTAGNA

MORBEGNO (SO) – Il Cortenova ha confermato il proprio dominio nella corsa in montagna categoria Allieve, conquistando ieri a Morbegno il titolo italiano di società. Dopo il successo nella prima prova disputata due settimane fa in Valsassina, la squadra ha replicato la prestazione vincente nella seconda e ultima gara, completando così un percorso perfetto con due vittorie su due.

Oltre al titolo individuale, in palio c’erano anche i campionati italiani di staffette per la stessa categoria. Nella gara femminile, il duo del Cortenova formato da Serena Mascheri e Caterina Ciacci ha dominato la prova, coprendo ciascuna 2,6 km con un dislivello positivo di 180 metri in 29 minuti netti. Ottima anche la prestazione della squadra B composta da Arianna Buzzoni e Alessia Ruzza, che si sono piazzate settime con un tempo di 32’32”.

Sul fronte maschile, il titolo di staffetta è andato al Premana grazie alla coppia formata da Francesco Gianola e Michele Bellati. I due atleti hanno affrontato un percorso di 4 km ciascuno con 260 metri di dislivello positivo, chiudendo in 37’14”. Questo risultato ha permesso al Premana di migliorare la propria posizione nel campionato di società, salendo dal quinto al quarto posto finale. Buona anche la prova del Team Pasturo, che con Federico Orlandi e Andrea Colombo si è classificato settimo in 41’40”.

Sebbene non fossero in palio titoli tricolori nelle altre categorie, i giovani atleti valsassinesi hanno ottenuto piazzamenti di prestigio. Da segnalare il terzo posto nella categoria Cadetti per il Cortenova, conquistato da Rayane Matrane e Nicola Spano. Nella stessa categoria, Mirco Pellizzaro e Davide Benedetti hanno sfiorato il podio chiudendo quarti.