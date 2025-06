TRIAL: UN 3º E UN 4º POSTO PER MATTEO GRATTAROLA AL GP DI FRANCIA

CALVI (FRA) – Lo scorso weekend a Calvi, in Corsica, è andato in scena il Gp di Francia. Il campione valsassinese Matteo Grattarola, sostenuto dal numeroso pubblico e assistito da Angelo Colombo e dal Team Beta, ha segnato a referto un quarto posto sabato e un terzo posto domenica. Dopo gli importanti piazzamenti, che lo mantengono saldo al 4º posto a 20 punti dal terzo in classifica generale, Teomat punta già al prossimo appuntamento: il 7 e l’8 giugno, infatti, tutto il mondo del trial sarà a San Marino per il Gp d’Italia.