RIECCO IL TORNEO “DÖL CHILE”, IN CAMPO DA STASERA ALL’ORATORIO DI MARGNO

MARGNO – Torna in Alta Valle il Torneo “Döl Chile” che per il terzo anno ricorda Achille Gobbi con un combattuto campionato serale di calcio. Le partite si disputeranno all’oratorio di Margno a partire da oggi, martedì 3 giugno e per ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

La finalissima è in calendario venerdì 4 luglio.

Quest’anno il “döl Chile” con il patrocinio del Comune di Margno è stato scelto come ambasciatore dello spirito olimpico, all’interno di “Italia dei Giochi”, il programma con cui Milano Cortina 2026, in collaborazione con CONI e CIP, vuole celebrare su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026.

IL CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI DELLA MANIFESTAZIONE: