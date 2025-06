NAMELESS 2026: IN VENDITA I BIGLIETTI PER LECCO E LA WINTER EDITION A BARZIO

PIANI DI BOBBIO – Sono già in vendita i biglietti per l’edizione 2026 del Nameless Festival, che per la prima volta si svolgerà anche in inverno. Dopo aver ospitato oltre cento artisti, tra cui Armin Van Buuren, Martin Garrix, The Chainsmokers e Tommy Cash, e aver accolto 90mila persone in tre giorni con un pubblico proveniente da tutta Italia, Europa e America, il festival ha chiuso la sua edizione del 2025 confermando il trend positivo dell’anno precedente.

E ha annunciato le date per la Winter Edition di Barzio: sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, ad accompagnare l’edizione estiva prevista dal 30 maggio al 1° giugno 2026 al Bione di Lecco. I biglietti per le due edizioni sono disponibili da ieri alle 12 sul sito ufficiale namelessfestival.it.

Secondo Alberto Fumagalli, CEO e fondatore del festival, tutte le scelte fatte, anche in vista del futuro, sono orientate nella stessa direzione: l’obiettivo è rendere l’esperienza meno stressante per i partecipanti e il team di organizzazione ritiene di essere riuscito a soddisfare le necessità del pubblico sotto ogni aspetto.

Non sono stati forniti dettagli sulla modalità con cui il festival farà tappa in quota in un periodo tradizionalmente dedicato allo sci. Si ipotizza, tuttavia, che potrebbe seguire l’esempio dello Snowland di Livigno, una manifestazione organizzata dalla stessa società, che ha puntato su una tensostruttura a cupola e che lo scorso anno ha ospitato 15mila persone in tre giorni.

A Bobbio, nello stesso periodo in cui si svolgerà il Nameless 2026, si era già tenuto a inizio anno un evento, il 22 febbraio, chiamato “Soulstice”, che aveva avuto un buon riscontro. Circa duemila persone vi avevano partecipato e l’iniziativa era stata apprezzata da tutti. L’evento era stato organizzato da Itb, e l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Ferrari ha confermato la volontà di realizzare qualcosa sia a Barzio che a Bobbio con il supporto di Nameless e Itb, ritenuti i migliori nei rispettivi settori: musica, giovani, funivie e gestione delle piste da sci.

Ferrari ha espresso la convinzione che non si registreranno gli stessi numeri dell’edizione estiva per l’evento invernale. Ha ricordato che l’ultima edizione del Nameless a Barzio aveva visto la partecipazione di 18mila persone nell’area sagra e che, in estate, si potrebbe arrivare anche a 20mila presenze. Tuttavia, ha sottolineato che l’evento invernale sarà diverso, prevedendo neve e bel tempo. Il sindaco ha dichiarato di aspettarsi che tutto vada per il meglio e si è detto fiducioso che Fumagalli e il suo staff, grazie alla loro conoscenza del territorio e della musica, sapranno offrire un festival di alta qualità. Ha inoltre sottolineato che la presenza di Itb, incaricata dell’organizzazione dei trasporti a Bobbio, rappresenta una garanzia ulteriore, che gli dà maggiore tranquillità.

Il sindaco Ferrari ha inoltre rivelato il suo sogno di vedere il paese completamente innevato per la Nameless Winter Edition, a differenza di Annone che era stato tutto verde. Ha dichiarato di non sapere ancora cosa sarà organizzato a Barzio, spiegando che è necessario pianificare l’evento basandosi sull’esperienza degli esperti del settore. Ha sottolineato che associare Bobbio, Barzio e Nameless rappresenta già un successo, trattandosi di un marchio di grande qualità, e ha assicurato che i dettagli verranno definiti più avanti. Secondo quanto riportato, la comunità ha accolto positivamente la notizia, poiché l’edizione invernale avrà un impatto minore rispetto a quella estiva. Il sindaco ha inoltre dichiarato che i feedback ricevuti negli ultimi giorni sono stati tutti entusiasti, specialmente da parte dei giovani. Ha aggiunto che molti partecipanti arriveranno dalla Valsassina, il che renderà più serene anche le famiglie, sapendo che i loro figli saranno presenti in un contesto sicuro e ben organizzato.