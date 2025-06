TORRENTE PIOVERNA: DALLA REGIONE 80MILA EURO PER LA MANUTENZIONE

MILANO – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato un programma di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrico principale di competenza regionale, ritenuti prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, destinando un finanziamento complessivo di 1.010.000 euro.

290.000 euro sono stati assegnati al territorio lecchese: 80.000 euro per interventi di manutenzione del Torrente Pioverna mediante rimodellamento con movimentazione materiale sedimentario e gestione della vegetazione da attuare nel tratto nei comuni di Taceno e Cortenova; 210.000 euro per la manutenzione straordinaria dell’alto bacino del sistema delle Molgore con ricostruzione delle difese spondali, stabilizzazione dei versanti erosi e rimozione di materiale sovralluvionato a protezione della viabilità provinciale nel comune di Missaglia.

L’ Ufficio Territoriale Regionale Brianza – sede di Lecco avrà il compito di individuare gli enti attuatori per la realizzazione degli interventi, secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale, assicurando una gestione efficace e mirata.

“Considerata la fragilità del territorio regionale, che impone interventi tempestivi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua e delle opere di difesa del suolo, Regione Lombardia ha ritenuto necessario destinare rapidamente risorse per garantire la salvaguardia idraulica delle aree interessate. La difesa del suolo è una priorità per Regione Lombardia. Continueremo a investire per garantire la sicurezza e la resilienza del nostro territorio, prevenendo i rischi idrogeologici con interventi mirati e tempestivi”, ha commentato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.