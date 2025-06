REFERENDUM/AFFLUENZA IN MEDIA NEL LECCHESE, FLOP A PREMANA: 11%

LECCO – Come ormai ampiamente assodato, i cinque referendum abrogativi andati in scena ieri e oggi in tutta Italia non hanno ottenuto il necessario quorum del 50% più 1 dei voti. Il dato finale nazionale si sta attestando intorno al 30,4%, in Lombardia ha votato il 30,3% degli aventi diritto mentre in provincia di Lecco il risultato è sostanzialmente analogo a quello italiano: 30,4%.

Per quanto riguarda la Valsassina, dato bassissimo a Premana che fa registrare un’affluenza dell’11% (record negativo di tutta la provincia). Anche gli altri paesi non spiccano. Fa eccezione Ballabio che supera il 30%.