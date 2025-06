L’APPELLO: ATTENZIONE, TOMBINI APERTI SULLA NUOVA CICLABILE VERSO BARZIO

BARZIO – La segnalazione ci giunge da una lettrice di VN (che ringraziamo) ed è da tenere assolutamente in conto: “Attenzione, sul tratto della nuova ciclopedonale in costruzione da Pratobuscante verso il palazzetto di Barzio vi sono alcuni tombini aperti, con salto di due-tre metri, pericolosissimi e da segnalare. Sono un grande rischio per persone e animali, se ci si cade dentro non se ne esce“. Per la cronaca, quel tratto non è ancora percorribile e risulta chiuso in attesa della conclusione dei lavori – ma non pochi lo frequentano ugualmente.

Abbiamo girato per competenza questo avviso alle autorità competenti, nel frattempo come si usa dire: prestare attenzione.

RedAlt

