TORNEO DÖL CHILE, PENSOTTI SERVICE A VALANGA, BABY & COMPANY OK

MARGNO – Altre due partite disputate lunedì 9 giugno al Torneo Döl Chile, competizione calcistica organizzata in memoria di Achille Gobbi sul campo di Margno.

Nella prima gara, disputata alle 21, Pensotti Service ha travolto Diego Arredamenti per 5-1.

Giancarlo Maroni della Pensotti Service vince il premio come Man of the Match.

Nella seconda partita della serata, giocata alle 22, vittoria di misura di Baby & Company contro Ragno Orobic Pub (1-0).

Gabriele Gritti di Baby & Company vince il premio come Man of the Match.