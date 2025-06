BELLANO. 12MILA EURO DI CONTRIBUTO PER I “CUSTODI DEL PATRIMONIO”

BELLANO – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Lecchese ha approvato un contributo di 12.000 euro, su un budget complessivo di 17.200 euro, a favore della Pro Loco Bellano APS per il progetto biennale 2025/2026 intitolato “Bellano tra Arte, Storia e Fede. I Custodi del Patrimonio”. Il progetto, giunto alla sua sesta edizione, è promosso da Pro Loco Bellano in collaborazione con le Parrocchie di Bellano e Vendrogno e l’Associazione Insieme per il Museo di Vendrogno.

“Bellano tra Arte, Storia e Fede” si inserisce nel più ampio programma BAC (Bellano Arte Cultura) del Comune di Bellano e mira a valorizzare e rendere più fruibili 13 siti culturali del territorio lecchese, in linea con gli obiettivi del bando per la valorizzazione dei siti culturali promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Silea e Lario Reti Holding. Tra i luoghi coinvolti figurano musei, chiese e santuari, come il Museo Giancarlo Vitali, le chiese di San Nicolao, Santa Marta, San Rocco, e il futuro Parco Lorla, che sarà aperto al pubblico nel 2026 dopo lavori di riqualificazione.