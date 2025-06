CAVALLA IN FUGA DAL PIALLERAL FA PAUSA “GUSTOSA” DAL FRUTTIVENDOLO

BALLABIO – Insolito fuori programma per una cavalla in fuga dal suo proprietario, il gestore del Pialleral, che questa mattina è fuggita dal proprio recinto e, probabilmente scendendo dalla Valle dei Grassi e Lunghi, è finita sulla strada provinciale, creando qualche momento di apprensione. L’animale è stato avvistato mentre vagava pericolosamente lungo la carreggiata nelle vicinanze dell’Alva, ma grazie al pronto intervento della Polizia Locale di Ballabio è stato messo in sicurezza.

La cavalla è stata accompagnata in un luogo sicuro nei pressi di un fruttivendolo, dove ha approfittato della pausa per “gustare” alcune mele dal malcapitato negoziante. Nel frattempo, grazie al microchip, è stato identificato il proprietario, che era già sulle tracce della sua cavalla fuggita e si è recato immediatamente sul posto.

Alla fine, l’animale è stato riconsegnato sano e salvo al suo legittimo padrone, concludendo così un’avventura che, pur con qualche “delizioso” imprevisto, ha regalato una mattina sicuramente diversa alla comunità.