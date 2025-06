SONDAGGIO VN. NAMELESS, LETTORI DIVISI SUL RITORNO IN VALSASSINA

VALSASSINA – Il ritorno del Nameless Festival in Valsassina, con una due giorni a sorpresa a Barzio in calendario a febbraio 2026, ha acceso il dibattito tra gli abitanti e gli appassionati di musica elettronica e hip-hop. Il sondaggio promosso da Valsassinanews ha permesso di raccogliere le opinioni della comunità sul grande evento, evidenziando sia entusiasmo che preoccupazioni.

Nameless in Valsassina: un’opportunità o un problema?

Il Nameless Festival rappresenta un’importante vetrina per la Valsassina, attirando visitatori da tutta Italia e generando opportunità economiche per la zona. Tuttavia, le opinioni raccolte mostrano che l’evento non è accolto unanimemente con favore: alcuni lo vedono come un’occasione di crescita, altri temono le conseguenze sulla viabilità e sul quotidiano dei residenti.

I risultati del sondaggio

La consultazione ha registrato oltre 400 voti, segnale di un forte interesse verso la manifestazione. La maggioranza dei partecipanti si è detta entusiasta del ritorno del festival: il 41% dei votanti ha espresso pieno supporto, affermando “Ottimo ritorno, mancava“.

Tuttavia, una parte significativa della popolazione resta scettica: il 37% teme che il festival possa causare disagi, prevedendo che “Faranno il solito casino“. Un dato interessante riguarda la curiosità verso la nuova formula con appuntamento a febbraio: il 13% dei votanti si dichiara “Curioso della versione “invernale”“.

Conclusioni

I risultati del sondaggio dimostrano quanto il festival sia al centro dell’attenzione. È interessante seguire il dibattito per capire se e come l’organizzazione del Nameless potrà rispondere alle preoccupazioni sollevate.

Di seguito il risultato dettagliato.

Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 19 giugno e chiede ai lettori di esprimere la propria opinione riguardo un tema altrettanto sentito: la presenza dei cani negli uffici comunali.

TORNA IL NAMELESS IN VALLE: COSA NE PENSI? Ottimo ritorno, mancava (41%, 172 Voti)

Faranno il solito casino (37%, 156 Voti)

Curioso della versione "invernale" (13%, 57 Voti)

È sempre il solito magna magna (4%, 17 Voti)

Due giorni poca roba (3%, 11 Voti)

L'argomento non mi interessa (2%, 8 Voti)

Non ho idee precise in proposito (1%, 3 Voti) Totale votanti: 424

