“E.VAI CON NOI”: IN CAR SHARING VERSO LA CASA DI COMUNITÀ DI INTROBIO

INTROBIO – L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Premana, attiva da domenica 15 giugno e fino a mercoledì 15 ottobre un servizio sperimentale di car sharing denominato “E.VAI con NOI” per accompagnare l’utenza alla Casa di Comunità di Introbio e usufruire dei servizi socio-sanitari presenti.

Il servizio, svolto dai volontari della CRI di Premana, sarà disponibile gratuitamente il lunedì dalle 7.30 alle 13.30, il mercoledì dalle 7.30 alle 18.30 e il giovedì mattina dalle 7.30 alle 13.30. Le persone interessate dovranno telefonare alla CRI di Premana al numero 328.307666 almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prestazione sanitaria, concordando il punto di incontro. I Comuni in cui si svolgerà il servizio sono i seguenti: Premana, Pagnona, Casargo, Margno, Crandola Valsassina, Taceno, Parlasco e Cortenova.

“Crediamo fortemente che i servizi essenziali di un territorio debbano essere accessibili a tutti – affermano il vice presidente dell’Agenzia Franco De Poi e la consigliera dell’Agenzia Tpl Marisa Fondra – Istituendo questo servizio, l’Agenzia cerca di venire incontro a quei cittadini che hanno difficoltà a raggiungere in autonomia il Distretto di Introbio per usufruire dei servizi socio-sanitari offerti”.