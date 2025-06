CRI PREMANA: SHOW DI EMANUEL ANGIUS PER UNA NUOVA AMBULANZA

PREMANA – Domani, 14 giugno, si terrà un evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Premana con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza. L’iniziativa nasce dalla necessità di rinnovare il parco mezzi di soccorso, attualmente composto da ambulanze un po’ datate, che non riescono più a far fronte alle crescenti richieste di assistenza.

A differenza degli anni precedenti, quando era tradizione organizzare il “Past”, quest’anno gli organizzatori hanno deciso di proporre qualcosa di diverso e innovativo: uno spettacolo che raramente si vede nel territorio. Dalle 15, al centro sportivo Don Antonio Pontiggia di Premana, andrà in scena Emanuel Angius con le sue acrobazie free style sulla motocross. L’evento si svolgerà durante tutta la giornata (dalle 15 alle 18), con momenti di spettacolo nel pomeriggio e la possibilità di cenare insieme la sera, in un clima di festa e solidarietà.

Sarà un’occasione importante per rafforzare il senso di comunità e contribuire concretamente a migliorare i servizi di emergenza locali. I bambini fino ai 6 anni non pagano. Dai 7 ai 12 anni il biglietto costa 5 euro, per gli adulti 10. I bambini potranno anche provare le moto elettriche.

Tutti sono invitati a partecipare, portando amici e familiari per sostenere questa iniziativa che può fare davvero la differenza. La partecipazione non solo garantirà una serata piacevole, ma soprattutto contribuirà a salvare vite grazie a un’ambulanza nuova e più efficiente.