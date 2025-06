MISSIVE SU BARZIO: QUELLE NOTTI URLATE IN CENTRO, BUCHE DI VIA CANTELIBERTO

BARZIO – Un poche ore due lettere nella casella mail della nostra redazione, entrambe dedicate a Barzio. Una decisamente negativa, l’altra a segnalare un intervento in corso – a fronte di un problema “annoso”.

Di seguito le comunicazioni, in forma integrale, che giriamo per competenza all’amministrazione comunale:

–

Le notti infernali di Barzio

Ci risiamo.

A Barzio la zona di via Roma / parcheggio nelle notti d’estate è ostaggio di urla, cori da stadio, musica a volume demenziale fino all’alba. Tutti i weekend. Il picco di solito tra le 3 e le 4.

Démoni mai cresciuti, strisciati fuori da chissà dove, gonfi di alcol e pasticche, strappano il riposo a famiglie, anziani, bambini, compiacendosi delle proprie molestie e sereni nell’assoluta impunità. Barzio zona franca per ogni violenza: nessuno dirà nulla, nessuno interverrà.

Per anni segnalazioni ai vigili, carabinieri e al Comune sono state ignorate. È evidente che l’amministrazione non intenda difendere la convivenza civile e l’indotto turistico bensì tutelare le derive dell’umanità.

È questo il suo mandato elettorale?

Perduta ogni speranza nell’istituzione e nelle inesistenti forze dell’ordine, torniamo in città e ci chiediamo come i commercianti, che di turismo vivono, possano tollerare una tale indifferenza che mette in fuga la propria clientela.

Lettera firmata (C.M.)

—————————————

Buongiorno,

sarà anche un caso ma dopo il vs interessamento stanno sistemando temporaneamente la strada in via CANTELIBERTO chiudendo le buche che si erano aperte.

Poi hanno detto che a settembre rifaranno il manto stradale con il cemento.

Vedremo…..

Grazie!!

Lettera firmata (D.A.)