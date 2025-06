SKIROLL: I PIAZZAMENTI VALSASSINESI NELLA COPPA ITALIA A MARANELLO

MARANELLO (MO) – Prova di Coppa Italia di skiroll (una Mass start a skating su percorso misto) sabato a Maranello, con buoni risultati per i giovani rappresentanti della Valle.

Aurora Invernizzi quarta assoluta e seconda nella categoria U18, la sorella Maria – sempre in forza alla CM Valsassina – quinta assoluta e prima negli U20. “Piccolo” imprevisto per Maria Invernizzi: era nel gruppo di testa a tre fino all’ultimo giro, con Ghiddi e Boccardi, ma poi sono cadute tutte e tre – dovendo quindi ripartire all’inseguimento.

Riccardo Crippa del Nordik Ski Valsassina si è classificato terzo dopo l’emozionante partenza davanti alla Galleria del Vento della scuderia Ferrari, per la prova modenese della Coppa Italia.

Ottima la prova di Riccardo, giunto alle spalle di Armellin e Casagrande dello SC Orsago. Quarti posti per Greta Barbieri e Mattia Artusi, 5° Matteo Rusconi, sesta piazza per Daniel Orlandi, settimi Alessia Ruzza e Omar Spotti, ottava Elisa Rusconi e decimo posto per Jacopo Scalco.

ULTIM’ORA – San Marino, domenica mattina

Gara FIS, mass start in salita valevole anche come qualifica per i Mondiali in Lettonia, con buonissima prestazione delle sorelle Invernizzi: rispettivamente terza Aurora e quarta Maria a livello assoluto, prima e seconda nella categoria Juniores.

RedSpo

SOTTO: Nordik Ski Valsassina a Maranello