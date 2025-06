“COLPI” LEGA IN VALLE: ECCO CATTANEO E SILVANA PIAZZA (MARGNO E INTROBIO)

BARZIO – La Lega segna due “colpi” politici importanti presentando alla sua Festa a Barzio “l’ingresso nella grande famiglia leghista di Silvana Piazza, sindaco di Introbio (in copertina), e Manuele Cattaneo, primo cittadino di Margno (foto a destra): due amministratori stimati e radicati sul territorio, che scelgono il progetto politico della Lega per continuare a servire con impegno le proprie comunità”.

“La Lega continua a crescere – si legge in una nota della segreteria lecchese – , unendo tradizione e rinnovamento, radicamento locale e visione nazionale. In Valsassina, come in tutta la provincia di Lecco, siamo pronti a scrivere, insieme ai cittadini, nuove pagine di buon governo e amore per il territorio”.

RedPol

–

LEGGI ANCHE: