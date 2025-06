VALTARTANO SKYRACE: GIANOLA 3º AL TRAGUARDO, RUSCONI PRIMA DONNA

VALTARTANO – In 180 al via della Valtartano Skyrace, storica competizione podistica disegnata sui sentieri e sulle vette del Parco delle Orobie Valtellinesi. La gara, diventata individuale lo scorso anno dopo 20 anni di competizione a coppie, è andata a toccare i luoghi simboli della Valtartano come i Laghi di Porcile, Passo Tartano e Cima Lemma con uno sviluppo di 19.8 km e un dislivello positivo di 1300 metri.

Al maschile il forte scalatore camuno, Damiano Pedretti, dopo avere stretto i denti nella prima parte corribile, ha preso la testa della gara. Nella salita verso i laghi di Porcile e il Gpm di cima Lemma ha costruito il proprio successo provando a distanziare i favoriti della vigilia. Restavano a contatto i giovani Francesco Bongio e Luca Curioni. Pedretti ha scollinato al Gpm in 1h13’53”, in seconda posizione transitava Bongio a 1’11” e terzo Curioni 2’02” dal fuggitivo.

Più staccati Gianola e Brambilla, che transitavano rispettivamente in sesta e settima posizione. Nella lunga discesa della Valcorta, Pedretti ha contenuto il vantaggio sugli inseguitori e si è presentato sul traguardo di Tartano in solitaria. Vittoria quindi a sorpresa per Damiano Pedretti (Us Malonno) con il tempo di 1h49’23”, alle sue spalle difende la seconda posizione Francesco Bongio (Team Scarpa), giungendo in località Biorca con il crono di 1h52’06”. Ha completato il podio, recuperando tre posizioni in discesa, il premanese Mattia Gianola (in copertina) (Team Scott) con il tempo di 1h53’41”. Quarta posizione finale, grazie a una discesa a rotta di collo, per Danilo Brambilla (As Falchi), seguito in quinta posizione da Stefano Roncareggi (Valbronese).

Sesta posizione finale per Erik Gianola (As Falchi) che precede lo skialper Luca Curioni (Fiamme Oro). Seguono nell’ordine Luca Lafranconi (As Falchi), Luca Raschetti (Team Valtellina) e Matteo Corazza (Team Valtellina). Al femminile, sfida a due con la favorita della vigilia Francesca Rusconi che in salita ha controllato la giovane Martina Pozzi. Rusconi ha scollinato a Cima Lemma con il tempo di 1h28’56”, seguita a 1″ da Pozzi, mentre in terza posizione si è portata Laura Basile.

Nella lunga discesa le posizioni non cambiano, e l’atleta della nazionale Fisky, Francesca Rusconi (Lab4you– Affari Sport) si è presentata all’arrivo con il tempo di 2h12’18”. Seconda piazza per la promessa Martina Pozzi (Gs Mario Corti) a 46″ dalla vincitrice, terzo gradino del podio per Laura Basile (As Falchi) a 15’59”. Completano la top five Camilla Calosso (Piossasco Asd) e Giorgia Fascendini (Alto Lario).

A questo link è possibile consultare le classifiche complete.