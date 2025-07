LETTERE PIAN DEL SOLE E BALLABIO, TRA IMPIANTI CHIUSI E STRADE COI BUCHI

CREMENO/BALLABIO – Nel cuore della stagione estiva, alcuni frequentatori abituali della località di Maggio di Cremeno hanno voluto condividere una segnalazione accorata riguardo lo stato di incuria del centro sportivo di Pian del Sole, un tempo luogo vivo e accogliente per residenti e villeggianti.

Riportiamo di seguito la loro lettera:

Siamo un gruppo di villeggianti che frequentano la località di Maggio da parecchi anni.

Volevamo far presente lo stato di abbandono del Centro sportivo di Pian del Sole: il bar non è più aperto, lo spazio giochi chiuso, erba alta, giochi sporchi.

Chi gestisce questo spazio quando pensa di riordinare e aprire? Siamo al 1º luglio!

Un po’ di anni fa l’area era gestita bene ed era un ottimo centro di aggregazione.

Ma al Comune non interessa la nostra partecipazione?

Grazie dell’attenzione.

——————-

Un residente di Ballabio ha deciso di scrivere una lettera a VN per denunciare le condizioni critiche di via Confalonieri, una strada particolarmente trafficata ma piena di buche e disagi per gli automobilisti. Riportiamo integralmente la sua segnalazione:

Buonasera, vorrei che parlaste della situazione di via Confalonieri qui a Ballabio perchè dal civico 35 fino al secondo tornante è un buco unico.

In tanti percorriamo dal secondo tornante fino a Ballabio e siamo costretti a schivare buchi continuamente per evitare di spaccare la macchina!

Se fosse possibile almeno un vostro articolo sarebbe utile per svegliare qualcuno.

Grazie.

[Lettera firmata]

RISPONDE IL SINDACO G.B. BUSSOLA:

Come comunicato nei mesi scorsi a breve partirà una asfaltatura straordinaria proprio dei primi tornati, ad opera della Comunità Montana. Era il bando vinto da 650.000 euro per il quale oltre ai guard rail verrà rifatta l’asfaltatura di tutti i primi tornanti della Ballabio Resinelli.

L’obiettivo è di riuscire ad iniziare le asfaltature da fine settembre.