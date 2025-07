UN’ESTATE AI PIANI DI BOBBIO SIGNIFICA DIVERTIMENTO ASSICURATO

PIANI DI BOBBIO – L’estate a Bobbio non è una semplice stagione, ma un vero e proprio mondo di avventure in cui i protagonisti sono divertimento, natura e fantasia. I bambini diventano esploratori, corridori, artisti e piccoli avventurieri in un parco studiato per far battere i cuori e scatenare sorrisi.

Nel favoloso Parco degli Gnomi, ogni angolo è pensato per stimolare curiosità e gioco. Le piste in legno, ricche di rettilinei, percorsi sonori, cunicoli e trappole, offrono infinite possibilità di divertirsi inseguendo la propria biglia. A completare il quadro ci sono il laghetto con zattera, il labirinto, le altalene, la Tyrolienne, la misteriosa Grotta dell’Orso e tanti altri giochi creativi tutti realizzati in legno.

Ma il vero brivido estivo si chiama Bobbiotube: tre piste sintetiche e un tunnel emozionante che si percorrono su gommoni gonfiabili, mentre un tapis roulant riporta in cima senza fatica per ripetere l’esperienza. L’area Super Tubing è aperta tutti i giorni di apertura della cabinovia Barzio-Bobbio (tempo permettendo), per bambini dai 4 anni in su e almeno 1 metro di altezza.

Nel cuore del Parco degli Gnomi nasce il B-Club, un programma rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. I piccoli partecipanti, accompagnati da allenatori esperti della B-School Scuola Sci, vivranno ogni sabato e domenica esperienze che uniscono sport, avventura e gioco. La giornata, dalle 11 alle 16, si svolge tra le piste biglie, la Tyrolienne, la Grotta dell’Orso, il labirinto e una facile passeggiata di 2,5 km lungo il Sentiero degli Gnomi. Non manca il momento del picnic, da vivere tutti insieme!

Il servizio è prenotabile online (entro le 15 del venerdì precedente) a €60, oppure in loco a €80 se restano posti disponibili. Ogni bambino riceverà una biglia in legno e tre giri sul Bobbiotube inclusi. Il check-in avviene alla casetta della B-School alle 11, dove i genitori torneranno a prenderli alle 16.

Per il pranzo, è disponibile l’opzione Picnic Box a 10€, oppure i genitori possono fornire il proprio cestino. Intanto, mentre i bambini si divertono, mamma e papà potranno godersi un’esperienza di trekking o un’escursione in E-bike tra le montagne.

A Bobbio l’estate ha un nuovo volto: quello felice di chi vive la magia della montagna giocando!