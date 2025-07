CASO DURANTE: E IL SINDACO DOPO 4 GIORNI DISSE: VIA, MA NON È UN MOSTRO

LECCO – Ci ha impiegato 4 (5?) giorni a decidere: la maxi gaffe social dell’assessora Alessandra Durante è stata presa in carico lunedì dal sindaco Mauro Gattinoni il quale ha annunciato allora di volersi prendere – appunto – “qualche giorno” per riflettere.

E alla fine, con una conferenza convocata in fretta e furia a Palazzo Bovara, il verdetto del ‘Gatto’ è stato: “Non è Durante la hater, in un attimo si è creato il mostro con una certa ambiguità”. Ammette però, Gattinoni, che “l’errore è stato fatto e quello principale è l’anonimato, non metterci la faccia”.