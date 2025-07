CONSIGLIO A PRIMALUNA, TENSIONI MINORANZA-SINDACO SU SCUOLA E ASILO

PRIMALUNA – Un consiglio comunale particolarmente acceso e ricco di tensioni oggi a Primaluna , segnato dall’intervento della minoranza che ha portato all’attenzione della maggioranza alcune criticità riguardanti i lavori nelle scuole del territorio.

Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato la segnalazione presentata dal gruppo di minoranza il 16 giugno 2025, documento letto integralmente dal sindaco Mauro Artusi. In tema, il nuovo segretario comunale Davide Fassi ha opinato sulla forma della presentazione.

Per il gruppo di opposizione, il consigliere Riccardo Pasquini, intervenendo successivamente, ha sintetizzato i contenuti della segnalazione – sottolineando la volontà di non alimentare polemiche ma di evidenziare “questioni fondamentali”.

Tra i temi sollevati dalla minoranza:

La mancata previsione di un possibile allagamento nella scuola dell’infanzia , nonostante i recenti lavori, problema poi confermato da Walter Melesi e attribuito dalla maggioranza a un errore progettuale iniziale.

La sicurezza e lo stato di avanzamento del cantiere della scuola elementare, con la richiesta di poter visionare il cantiere e la conferma che l’edificio sarà operativo per l’anno scolastico 2025/2026.

Pasquini ha sottolineato l’importanza di fornire risposte chiare ai cittadini, mentre il segretario comunale ha precisato che non vi era alcuna intenzione denigratoria nelle lettere di risposta inviate in precedenza.

Replicando, Artusi ha letto la relazione tecnica dell’architetto Scrocca, che ha spiegato come l’allagamento nell’asilo sia stato causato da un’infiltrazione sul lato nord, area non interessata dai lavori recenti, e che per la riparazione è stato stanziato un intervento di 2.318 euro. Riguardo alla primaria, è stato chiarito che la facilità di accesso al cantiere denunciata dalla minoranza potrebbe essere stata dovuta all’ingresso di persone non autorizzate, ma che le fotografie presentate non sempre rappresentano la situazione reale, soprattutto in relazione ai tempi di scatto. Inoltre, per motivi di sicurezza, il cantiere non è aperto alla visione pubblica; si conferma però il completamento previsto entro l’inizio del prossimo anno scolastico, salvo imprevisti.

Walter Melesi per la minoranza ha evidenziato come nel cantiere siano entrate persone non addette ai lavori, mentre il sindaco ha spiegato che si trattava di volontari impegnati nello sgombero di materiale scolastico. Il segretario ha ribadito che le norme di sicurezza valgono per tutti, indipendentemente dal ruolo, e Pasquini ha insistito sul fatto che anche i consiglieri, pur volontari, devono rispettare il divieto di accesso. L’opposizione ha chiesto con insistenza di poter ispezionare il cantiere, con Melesi che ha espresso il sospetto che vi sia qualcosa da nascondere. Artusi ha replicato chiedendo quale utile riscontro si possa ottenere da una visita, mentre Pasquini ha spiegato che un sopralluogo servirebbe almeno a comunicare con maggiore trasparenza ai cittadini.

La discussione si è fatta tesa, con Artusi che ha ammonito Pasquini per “la confusione tra ruoli di giunta e consiglio” e per la ripetitività delle richieste, sottolineando il disappunto del sindaco nei confronti della minoranza – accusata di insistere su temi già affrontati senza aver ricevuto risposte soddisfacenti.

Gli altri punti all’ordine del giorno sono stati trattati rapidamente, chiudendo così una seduta consiliare che si è distinta per un’opposizione particolarmente determinata e incisiva.

C. A. M.