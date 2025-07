PREMANA: QUESTA SERA GRAN FINALE PER IL CIRCUITO “A PÈ & IN BICI”

PREMANA – Si conclude questa sera a Premana il circuito “A pè & in bici”, la manifestazione sportiva serale che ha animato l’estate del piccolo borgo lecchese con gare sia podistiche che di mountain bike, organizzata dall’Associazione Sportiva Premana. L’evento finale, la Premana-Premaniga, rappresenta l’ultima occasione per gli atleti di conquistare punti preziosi e scalare le classifiche generali del circuito.

Entrambe le competizioni, podistica e ciclistica, partono da via Martiri di Cefalonia, nella parte alta del paese in località Piazzo, e si concludono all’alpe Premaniga, dopo aver affrontato un dislivello positivo di 350 metri. Mountain bike: partenza alle 19:30, percorso sterrato di 4,5 km. Corsa a piedi: partenza alle 19:45, sentiero di 2,5 km.

Questa doppia formula permette a sportivi di diverse discipline di cimentarsi su tracciati immersi nella natura premanese, offrendo spettacolo e agonismo fino all’ultimo metro.

Nell’edizione precedente, la gara podistica aveva visto il successo di Francesco Gianola (classe 2008) e Arianna Tagliaferri, entrambi atleti locali. In mountain bike si era imposto Simone Tenderini, mentre nessuna donna era riuscita a tagliare il traguardo nella prova ciclistica.

Dopo le prime due tappe del circuito 2025, la situazione delle classifiche vede: podismo: Paolo Gianola (Team Scarpa) e Alessia Bergamini (Cortenova) in testa, grazie alle vittorie in entrambe le gare disputate. Mountain bike: Simone Tenderini e Giuliana Gianola guidano la classifica, portando in alto i colori dell’Associazione Sportiva Premana.

