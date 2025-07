RUBRICA FOTOGRAFICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “LA DELICATEZZA DEL BOMBO”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “La delicatezza del Bombo”.

L’autore la descrive così:

La delicatezza del Bombo

Danza di Petali

Sospesi nel vento,

Fiori in armonia,

Dipingono il momento.



Un raggio di sole accarezza delicatamente i petali, rivelando la loro trama delicata. Il ronzio di bombo, intento a raccogliere il nettare, risuona come una melodia naturale. In questo istante sospeso, il tempo sembra fermarsi, lasciando spazio solo all’essenza di ciò che ci circonda. È in questi momenti di silenziosa contemplazione che possiamo ascoltare il linguaggio muto della natura, e lasciarci avvolgere dal suo abbraccio rassicurante.

Curiosità sul Bombo: Instancabili Impollinatori

I bombi sono una specie di api sociali appartenenti al genere Bombus, facilmente riconoscibili per il loro corpo tozzo e vellutato, ricoperto da una fitta peluria in tonalità che vanno dal nero, al giallo, all’arancione. Questi insetti svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi, in quanto sono tra i più importanti impollinatori naturali.

A differenza delle api da miele, i bombi sono in grado di volare anche in condizioni meteorologiche più avverse, come pioggia e basse temperature. Grazie a questa loro straordinaria adattabilità, riescono a impollinare una vasta gamma di specie vegetali, contribuendo in maniera determinante alla biodiversità e alla salute degli ecosistemi.

Purtroppo, molte specie di bombi sono attualmente minacciate dall’uso intensivo di pesticidi, dalla perdita di habitat naturali e dai cambiamenti climatici. Proteggere questi instancabili lavoratori della natura è quindi fondamentale per garantire l’equilibrio degli ambienti in cui viviamo.

Foto scattata a Taceno il 19/07/2025

