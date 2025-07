GIIR DI MONT: OGGI LA PROVA UPHILL, DOMANI LA GARA REGINA

PREMANA – È in partenza questa mattina, sabato 26 luglio a Premana il Giir di Mont Uphill, gara valida sia come tappa della WMRA World Cup sia come prova unica del Campionato Italiano di Corsa in Montagna “Only Up” che assegnerà i titoli azzurri.

La competizione si apre con la categoria Juniores: 32 ragazzi prendono il via alle 9.30, seguiti da 16 ragazze alle 9.45. A seguire, alle 9.50, si sfidano i 136 Seniores e le 16 Promesse nella gara maschile, che coinvolge complessivamente 54 atleti. Infine, alle 10.30, si svolge la gara femminile con la partecipazione di 20 Senior e 12 Junior.

Alle 9.50 fuoco alle polveri per il Giir di Mont Uphill.

Dopo il successo dell’edizione 2022, il percorso del Giir di Mont Uphill mantiene la stessa partenza e arrivo, ma presenta variazioni studiate in collaborazione con il tecnico della Nazionale Italiana di Corsa in Montagna, Paolo Germanetto, per allinearsi alle caratteristiche tecniche del prossimo Campionato del Mondo e fungere da prova ufficiale di selezione per la nazionale italiana in vista dei World Mountain & Trail Running Championships di Canfranc nei Pirenei spagnoli, in calendario dal 25 al 28 settembre.

Il tracciato si sviluppa su circa 8 km con partenza dal fondovalle in località Giabbio. Da qui, gli atleti affrontano l’antica strada militare che costeggia il fiume Varrone, salendo dolcemente fino a Gèbio. Inizia quindi un tratto più ripido su sentiero acciottolato fino all’abitato di Premana (1000 m), dove si attraversa il centro storico tra asfalto e sampietrini. Dal terzo chilometro, il tracciato si impenna nuovamente e attraversa un paesaggio alpino spettacolare tra boschi e pascoli. Passando da Dèscol e Pezzapràa, si raggiunge l’Alpe Premaniga (1400 m), dove il percorso si unisce al tracciato del Giir di Mont 32 km. Gli ultimi due km, un continuo saliscendi, conducono fino all’Alpe Solino (1618 m), dove il prato finale regala un arrivo panoramico e suggestivo quando durissimo per lo strappo finale.

La prova Junior partirà da Premana e seguirà il tracciato senior fino a Dèscol, per poi deviare brevemente e ricollegarsi all’itinerario principale fino all’arrivo.

Domani mattina si alzerà invece il sipario sulla gara regina da 32 chilometri e sulla “mini” da 18.

Alle 7.45, partiranno 298 uomini provenienti da 15 nazioni e 32 donne rappresentanti di 7 paesi. Alle 8, sarà la volta del “Mini Giir di Mont”, con 285 uomini e 83 donne ai nastri di partenza.

L’arrivo della gara breve è stimato attorno alle 9.30, mentre il primo classificato del “Giir” è atteso sul traguardo intorno alle 10.50.

Infine, questa sera dalle 20, la piazza della chiesa si vestirà a festa per una serata speciale: il Comitato organizzatore As Premana presenterà i top runner dell’edizione 2025 del Giir di Mont.