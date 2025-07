TORNEO DEI COMUNI: VITTORIA PER CORTENOVA, PARI TRA PASTURO ED ESINO

PRIMALUNA – La serata di venerdì ha regalato sorprese nel 5º torneo estivo di calcio tra i Comuni della Valsassina, in campo come sempre all’oratorio di Primaluna.

I due match del venerdì sera, penultimo appuntamento dei gironi, non hanno deluso gli spettatori, con poche reti segnate ma tanto agonismo sul terreno di gioco.

La prima partita della serata ha dato subito spettacolo: i campioni in carica del Cortenova hanno portato a casa un’importante vittoria per 1-0 sulla compagine di Introbio. Il secondo match della serata, tra Pasturo ed Esino Lario, si è concluso in parità, con un risultato finale di 2-2.

A seguire il calendario completo. Martedì 29 luglio ultimo appuntamento con i gironi, che vedrà la sfida tra Ballabio e Cremeno e, nel secondo match della serata, lo scontro tra Barzio e i padroni di casa di Primaluna.

RedSpo