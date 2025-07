QUESTA SERA E DOMANI IL TEATRO DEI BURATTINI A TACENO ED ESINO

TACENO/ESINO – Il palcoscenico della Valsassina si prepara ad accogliere nuovamente la tradizione burattinesca, con un doppio appuntamento imperdibile per grandi e piccini. Nella cornice del Festival “I Luoghi del Lago, dei Colli e dei Monti”, che celebra la seconda edizione del suo percorso teatrale in provincia di Lecco, il teatro di figura torna protagonista.

Questa sera, sabato 26 luglio alle 21, presso il Centro Sportivo Biorca di Via Roma a Taceno, il sipario si alza con “Gioppino a Venezia in cerca di fortuna”, messo in scena da Gabriele Codognola. Lo spettacolo, tratto dalla tradizione bergamasca, porta sul palco il popolare burattino Gioppino in una roccambolesca avventura veneziana tra comicità, saggezza e colpi di scena.

Domenica 27 luglio alle 17, nel Parco Villa Clotilde di Esino Lario, prende vita “Il Circo dei Burattini”, a cura della compagnia “Il Cerchio Tondo”. L’evento, inserito nel programma del 5° Val d’Esino Festival, promette stupore e divertimento con animazioni colorate e personaggi travolgenti. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà ospitato nel Cine Teatro.

Il progetto, sostenuto da Regione Lombardia, Comune di Taceno e Val d’Esino BIO, gode del patrocinio della Provincia di Lecco e di UNIMA Italia. A guidare la direzione artistica è Il Cerchio Tondo – Teatro di Marionette e Burattini, da anni punto di riferimento per la promozione del teatro di figura.