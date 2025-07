ADDIO GIORGIO MELESI (SMA CORTABBIO). CADDE IN BICI, ERA IN COMA DA ANNI

PRIMALUNA – Si è spento all’età di 67 anni Giorgio Melesi, storico commerciante ed ex titolare con il fratello del Punto vendita SMA di Cortabbio, frazione di Primaluna. Era in stato di coma dal 2018, a seguito di una grave caduta in bicicletta scendendo da Biandino che ne aveva compromesso le condizioni di salute.

Figura molto conosciuta in paese e nella Valle, Melesi era apprezzato per il suo impegno quotidiano e per l’attenzione verso i clienti, che per anni ha accolto con cortesia e disponibilità nel supermercato di Cortabbio, diventato un punto di riferimento per tutta la comunità. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione a Primaluna e nei paesi vicini, dove Melesi era stimato non solo come commerciante, ma anche come persona riservata e di grande umanità. Il rosario si terrà questa sera, mercoledì, alle 20 nella chiesa parrocchiale di Primaluna. I funerali saranno celebrati giovedì 31 luglio alle 10:30, nella stessa chiesa.

Ai familiari e a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze di Valsassinanews.

C.A.M.

