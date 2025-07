LARIOFIERE, DA ROSSO A NERO. I MANDATI DI DADATI CHE LASCIA A GENNAIO

ERBA – Sei anni duri, aggravati dal biennio Covid. Ma partendo dal bilancio in rosso con 180mila euro di perdita annua, la gestione di Fabio Dadati presidente è approdata a un piccolo attivo di 36mila euro nel 2024 e ora si avvia a superare ampiamente l’utile di 100mila euro. Il bilancio di sei anni al vertice di Lariofiere inizia da qui. Un utile di nome e di fatto: “Le fondazioni devono avere un attivo, non da redistribuire, ma da usare per gli investimenti” dichiara Dadati.

A quattro mesi dal futuro passaggio della presidenza a Marco Galimberti, previsto per gennaio 2026, Dadati fa il consuntivo dei due mandati della reggenza ‘lecchese’ …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS