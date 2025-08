AL VIA LA DUE GIORNI DEDICATA ALLA MADONNA DELLA NEVE A VENDROGNO

VENDROGNO – Il borgo di Vendrogno si anima per la due giorni dedicata alla Madonna della neve. Lunedì 4 agosto è in programma una messa solenne con la processione guidata quest’anno dai ritmi del Corpo Musicale “Bruno Colombo” di Pasturo.

In Zona manifestazioni ci sarà invece la degustazione dei prodotti locali e il ballo liscio. A grande richiesta torna lo spettacolo pirotecnico, con qualche novità, grazie all’impegno di residenti, villeggianti, esercenti di lago e valle che hanno generosamente contribuito in vari modi per reperire i fondi necessari.

Martedì 5 agosto durante la S. Messa ci sarà il saluto a don Angelo Olgiati che lascia Vendrogno dopo tanti anni di servizio prestato nella parrocchia di san Lorenzo Martire. A seguire il pranzo comunitario e la “Caccia al tesoro“.