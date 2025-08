VENDROGNO: WEEKEND DI EVENTI ALL’ALPE CAMAGGIORE

VENDROGNO – L’Alpe Camaggiore si prepara a vivere un weekend di festa in occasione del tradizionale appuntamento di agosto, previsto per sabato 2 e domenica 3. L’atmosfera celebrativa avrà inizio sabato pomeriggio alle 13.30 con l’apertura del banco della sottoscrizione a premi. In serata, alle 21.15, l’associazione “Cinema di Bellano” offrirà una proiezione sotto le stelle del film Disney “Oceania 2”. Alle 23, ci sarà lo spettacolo pirotecnico seguito dalla tradizionale accensione del falò.

La domenica riprenderà alle 9.30 con la riapertura del banco premi e la raccolta delle iscrizioni per i giochi dedicati ai bambini. Alle 11 verrà celebrata la messa nella chiesetta di San Gerolamo Emiliani, seguita dalla commemorazione dei Caduti di Noceno e dalla benedizione della croce. A mezzogiorno, alla casera, si potrà gustare la polenta preparata con i prodotti dell’alpe, con prenotazione al 333 3758316.

Il pomeriggio sarà dedicato al divertimento per i più piccoli con i giochi in programma alle 14. Successivamente, alle 15.30 e alle 16, saranno estratti i premi della sottoscrizione. Immancabili le tradizionali “gare” popolari: la stima della misura del salame e quella del peso del formaggio. Come ogni anno, il ricavato della festa verrà destinato ai progetti curati dai volontari per il miglioramento dell’alpeggio.

Durante tutta la manifestazione, il transito sulla strada agro silvo pastorale sarà gratuito, favorendo così l’accesso all’Alpe Camaggiore per tutti gli interessati.