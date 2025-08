PASTURO, ARTANA DURO SUI VANDALI: “PER COLPA DI 6 COGLIONI PAGANO TUTTI”

PASTURO – Seduta tranquilla quella del consiglio comunale del 31 luglio 2025, segnata dall’assenza del capogruppo di minoranza Guido Agostoni. I punti all’ordine del giorno, perlopiù tecnici, sono stati affrontati senza particolari tensioni, ma non sono mancati spunti forti e parole nette.

Tra le comunicazioni più significative, il sindaco Pierluigi Artana ha aggiornato i presenti sui 13.000 euro di danni (vedi nostro articolo) provocati da sei ragazzi, alcuni minorenni, italiani e stranieri, residenti a Pasturo e nei paesi vicini.

“Sappiamo chi sono – ha detto il primo cittadino – tutti li conoscono, ma se nessuno presenta una denuncia formale, le azioni del Comune, sia in caserma che verso l’assicurazione, non bastano. E così restano impuniti”.

Parole ancor più dirette e amare quando ha parlato della chiusura del campetto, adottata come misura punitiva: “È ingiusto che per colpa di qualche coglione le conseguenze le debbano pagare anche quei ragazzi che non c’entrano nulla”.

Altro tema rilevante è stato quello relativo al maltempo abbattutosi sul territorio giovedì scorso: sono già stati stimati danni per 50.800 euro, ma il primo cittadino ha chiarito che si tratta di una cifra destinata a crescere. Tra le soluzioni prospettate: la realizzazione di due nuove vasche di contenimento a monte della frazione di Baiedo e la prosecuzione della manutenzione su quelle esistenti.

A concludere il consiglio, i ringraziamenti ai volontari che si sono immediatamente messi all’opera nei momenti più critici dell’ondata di maltempo.

C. A. M.

