MOGGIO, LA TREDICENNE CADUTA DAL BALCONE RICOVERATA A MONZA

MOGGIO – Una tredicenne di Moggio è attualmente ricoverata all’ospedale ‘San Gerardo’ di Monza dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione situata al primo piano di una palazzina del paese. L’incidente è avvenuto sabato intorno a mezzogiorno: la ragazza, vista cadere oltre la ringhiera e finire sul marciapiede sottostante, è stata immediatamente soccorsa. Al momento dell’arrivo dei soccorsi era cosciente; dopo la prima stabilizzazione, è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso atterrato nei pressi del campo sportivo. Nonostante i gravi traumi riportati, non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La notizia era stata data in anteprima qualche ora fa da Valsassinanews.

RedCro

–

LEGGI ANCHE: