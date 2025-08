99° DEL GRUPPO ALPINI DI CORTENOVA: UNA GIORNATA DI FESTA E RICORDO

CORTENOVA – Il Gruppo Alpini di Cortenova ha celebrato oggi, domenica 3 agosto, il suo 99° anniversario di fondazione, segnando quasi un secolo di storia, valori e impegno sul territorio. Una giornata di grande partecipazione e sentimento, svoltasi tra solennità e tradizione, nella suggestiva cornice della Roccolina.

Alle 10 ha preso il via l’ammassamento presso la sede degli Alpini, da dove ha avuto inizio la solenne sfilata per le vie del paese. In corteo, gli Alpini – accompagnati dai gagliardetti, dalle autorità civili e militari, e dal Corpo Musicale “Bruno Colombo” di Pasturo – hanno raggiunto il monumento ai Caduti, dove è stata deposta una corona d’alloro in segno di omaggio e riconoscenza a chi ha dato la vita per la patria.

Il corteo ha poi proseguito fino al monumento della Roccolina, dove è stata celebrata la Messa, momento centrale della giornata, vissuto con intensa partecipazione. Alla cerimonia hanno preso parte i vertici sezionali, i sindaci di Cortenova e Parlasco, numerosi gagliardetti dei gruppi del territorio e, tra le personalità presenti, anche la “Penna Bianca” Mario Benedetti, storico socio del gruppo.

La bella giornata di sole ha favorito un’ampia partecipazione di pubblico, accorso per condividere questo importante traguardo e per gustare i piatti tipici preparati dagli instancabili Alpini cortenovesi. In prima linea la sempre apprezzata polenta taragna, simbolo della cucina tradizionale e del calore alpino.

Il Gruppo Alpini di Cortenova si avvicina così con orgoglio al centenario della fondazione, confermando ancora una volta la sua centralità nella vita sociale e culturale del paese.

G.M.