3 INCIDENTI IN MONTAGNA NEL LECCHESE: LA CRONACA DEGLI INTERVENTI

LECCO – Nel pomeriggio di oggi si sono verificati tre distinti incidenti in zone impervie nella provincia di Lecco, tutti originati da cadute e con intervento da parte dei soccorritori.

Il primo allarme è scattato alle 15:40 nella zona del Pian delle Betulle, dove una donna di 48 anni è caduta a terra. La Croce Rossa di Premana è intervenuta prontamente sul posto per prestare le prime cure e procedere con il recupero. Poco dopo, alle 16:40, un secondo incidente si è verificato a Crandola. In questo caso, una donna di 60 anni è rimasta coinvolta in una caduta in una zona impervia. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Lecco, il Soccorso Alpino di Premana e i Carabinieri, con il supporto anche di due elicotteri per favorire le operazioni di soccorso.

Infine, poco prima delle 17 un altro intervento in corso ad Abbadia Lariana, dove una donna — le cui generalità non sono ancora note — è caduta mentre percorreva una via in montagna. Anche qui impegnati i Vigili del Fuoco di Lecco e il Soccorso Alpino.

In tutti e tre gli episodi sono state mobilitate squadre specializzate per interventi in ambiente difficile e impervio, a conferma della pericolosità che, soprattutto in questa stagione, caratterizza le escursioni sui sentieri montani lombardi.

RedCro